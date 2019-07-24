農村飲水工程陷造假醜聞　10年「滴水未沾」

內地不少打着為民而設的基建，紛紛被揭公款被吞、工程造假等醜聞。近日雲南宣威市一項國家撥款的農村飲水工程淪為擺設，完工近10年蓄水池至今「滴水未沾」，中看不中用。



內地官媒報道，位處雲南與貴州交界大山深處內的海岱鎮舊屋村，因年輕一輩大多外出務工，村內只剩下老人和留守孩子，而當地每年都會遭遇嚴重旱情一個多月，老小都得長途跋涉，步行一個多小時到其他地方取水。為了解決村民「喝水難」的問題，當地政府早年修建飲水工程的蓄水池，惟2010年落成至今池內仍空空如也。



報道指，標示「宣威市農村飲水安全工程」字樣的蓄水池荒廢多年後，鐵門已是銹迹斑斑，村民直言該池建好後，「一滴水也沒喝過」。除了蓄水池形同虛設，村民家中搭建的水管、水錶也是一些沒有任何用處的擺設。記者隨機走訪35戶村民發現，他們家中的水錶用水量均顯示為零。



此外，根據孫姓工程承辦商及當地水務所工作人員透露，上級部門下撥了約8萬元（人民幣．下同，約9萬港元）的工程資金，但據宣威市水務局農水科的相關文件顯示，舊屋村農村飲水安全工程完工於2010年底，總投資21萬元（約23.8萬港元），「目前運行良好」。然而事實工程沒有通水，而且下撥的資金也有10多萬元（逾11.4萬港元）的差額不翼而飛。



內地自10多年前起便開始實施飲水安全工程建設，根據公開資料顯示，截至去年底，雲南的相關工程累計完成投資50.7億元（約57.5億港元），完成971.5萬農村人口飲水安全鞏固提升任務。惟報道指出，在山村百姓徒步找水、挑水之時，不少國家財政投入修建的飲水工程卻成為陳列品，毫無作用地擺在村內，批評基層部分管理部門在落實政策時「走過場」，驗收「走形式」，結果導致村民仍飽受「吃水難」之苦。



農村飲水工程被揭疑似造假後，引起社會和輿論高度關注，宣威市政府新聞辦公室周一（22日）緊急發布通報稱，針對官媒當晚以「飲水遭遇『假工程』」的報道，市委、市政府立即召開會議，成立工作組進行調查核實，並稱相關調查結果將對外發布。