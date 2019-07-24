國防白皮書：捍衞國家主權　遏制台獨打擊藏獨

大陸政府周三（24日）發布自1998年以來的第10部國防白皮書，當中提到世界目前形勢並不太平，並強調打壓「台獨」等分裂勢力。大陸國防部發言人吳謙在發布會上表示，白皮書傳達的訊息清晰明確，「搞台獨就是死路一條，中國一點也不能少」。



白皮書強調堅持捍衞國家主權、安全、發展利益是根本目標，表明「堅持永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍」；針對分裂勢力滲入的問題，明確反對和遏制「台獨」、打擊「藏獨」、「東突」等分裂勢力，保衞國家主權、統一、領土完整和安全。



吳謙在會上表示，白皮書講到反分裂鬥爭的形勢更加嚴峻，依據只有一個，那就是事實，「因為大家可以看到，民進黨自上台以來頑固堅持『台獨』分裂立場，拒不承認『九二共識』，對內推行漸進『台獨』，對外企圖挾洋自重，在分裂道路上愈走愈遠，這是有目共睹的事實路」。吳稱陸方願意盡最大的努力，爭取和平統一的前景，但強調說：「決不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。」



另外，為保衞國家政治、人民安全和社會穩定，白皮書明確表示要維護海洋權益，維護國家在太空、電磁、網絡空間等安全利益，維護國家海外利益，支撐國家可持續發展。