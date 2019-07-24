國防白皮書：中國國防開支佔GDP遠低美俄

中國周三（24日）發布的《新時代的中國國防》白皮書，首次將中國國防開支與世界前列的國家進行比較。由2012年至2017年間，中國的軍費僅佔同期國內生產總值（GDP）平均比重為1.28%，遠低於俄羅斯與美國的4.4%和3.5%。



白皮書指出，中國政府一直根據國家經濟發展水準和國防需求，合理確定國防規模結構，軍費開支佔GDP的比重穩定，與國家財政支出保持同步協調增長。中國國防開支佔GDP比重，從1979年最高的5.43%下降到2017年的1.26%，近30年一直保持在2%以內；而國防開支佔國家財政支出比重，則由1979年的17.37%，下降至2017年的5.14%。



另從2012年至2017年，中國國防開支從約6692億元（人民幣．下同，約7734億港元）增至約1.04萬億元（約1.2萬億港元）。同期中國GDP按當年價格計算年均增長9.04%，國家財政支出及國防開支年均分別增長10.43%和9.42%。其中國防開支佔國家財政支出平均比重為5.26%，而俄羅斯、美國及印度同期所佔平均比重分別為12.4%、9.8%和9.1%。