國防白皮書：首公開各戰區及軍種演習代號

中國在周三（24日）發布的第10版國防白皮書出現多個「首次」，當中包括首次公布戰區和各軍種近年各系列演習的代號。



白皮書指出，各戰區為強化聯合訓練主體責任，近年組織「東部」、「南部」、「西部」、「北部」及「中部」系列聯合實兵演習。至於陸海空及火箭軍進行的一系列演習，則以「跨越」、「火力」、「機動」、「紅劍」和「天劍」命名。各類型大規模演習，每年舉辦數十場。



陸方「跨越系列演習」最早可追溯至2009年，該次是解放軍建軍以來首次大規模的跨區實兵檢驗性演習，後來逐步演化為「跨越朱日和」系列演習，旨在檢驗5大戰區陸軍全域作戰能力。公開報道顯示，「跨越2019．朱日和A」演習正在進行。



「機動」演習是海軍跨海區、跨艦隊的對抗演習，自1991年起共舉行5次。關於「機動」演習的公開報道不多，最近一次的是在2013年10月舉行、代號為「機動5號」的遠海實兵對抗演習，參演兵力包括3大艦隊，演習海域在西太平洋海域舉行。



空軍的「紅劍」系列演習是檢驗中國空軍體系作戰能力的戰術，以至戰役級對抗演習，通常是在空軍師旅以至戰區之間展開體系對抗，而殲20戰機則參與了「紅劍2018」體系對抗演練；至於火箭軍一年一度的「天劍」常態系列演習，已連續多年舉行，是火箭軍的旅級對抗演習。