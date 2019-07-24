走私免稅煙被羈押　蔡英文隨扈交出50人團購名單

台灣的蔡英文總統周一（22日）結束外訪返台，隨即被揭有隨扈利用其專機、特遇通關等方式，非法攜帶大批香煙返台。涉案兩名少校吳宗憲、張恒嘉涉違法訂購免稅煙，目前已被羈押禁見。有台媒報道，吳交出一份50人的團購名單，當中有非國安單位的貴婦團成員。當局正調查貴婦團與國安人員的關係。



報道指，團購名單中涉及總統府、國安會、國安局等成員，更出現非國安單位人員的貴婦團。當中2名女成員雖然並非出訪隨行人員，但各自花費十幾萬元買免稅品，大部分為保養品、首飾；其中一名董姓女子為華航資深地勤督導。



吳宗憲接受檢調偵訊時坦承，免稅煙是幫他人代購，並非與私梟合作賺差價。他除了交出一份50人的團購名單，更提供帳戶對比收款紀錄。當局將陸續約談名單上的人到案。其餘涉案的8名特勤人員，目前以20萬至50萬元（新台幣．下同，約5萬至12.8萬港元）保釋。



當局查出，利用台灣的總統出訪走私香煙，是國安隨扈人員多年陋習。被捕的10名涉案者均供稱，利用上述方式採購香煙已實行多年，且大量採購免稅香煙沒有風險，被公認為「福利」，在國安局早已不是秘密。另有網民爆料，蔡英文去年8月出訪時，吳宗憲亦有走私4000多條香煙。



經點算，案中香煙總數實為9800條，多出的600條據指是被偷藏在機艙，至於是如何運返台灣則仍待調查。據了解，該批香煙原定直接運回總統官邸，再由國安局人員卸貨分裝，再分批交給客人。