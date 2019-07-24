打擊電訊網絡詐騙犯罪　全國近月捕近6萬人

針對近年日漸猖獗且有年輕化趨勢的網上詐騙犯罪，內地公安部正展開名為「雲劍」行動，針對電訊網絡詐騙、民族資產解凍類詐騙、套路貸等新型犯罪，進行專項打擊。據公安部在周三（24日）舉行的記者會表示，行動開展以來，已共拘獲涉案在逃人員57106名，破獲一批塵封多年的積案。



公安部刑事偵查局局長劉忠義指出，「雲劍」行動開展以來，全國公安機關運用科技手段緝捕在逃人員，成效顯著，至今拘獲的在逃人員數目，較去年同期增加32%。其中，嚴重暴力犯罪案件在逃人員7266名，詐騙、盜竊等侵財犯罪在逃人員16686名，分別較去年同期增加20%及28%。潛逃5年及10年以上的在逃人員分別1350名和345名，分別比去年同期增長25%、30%。



劉忠義又稱，全國公安機關未來將繼續加大對1000名重大積案在逃人員進行追捕，適時發布公安部A級通緝令，對重點場所和行業集中清查，進一步擠壓在逃人員的潛藏空間。據指，全國公安機關部署自6月13日至10月31日開展專項打擊行動。