國防白皮書：改編後13個集團軍兵力部署首次公布

中國周三（24日）發布《新時代的中國國防》白皮書，當中提及陸軍對維護國家主權、安全、發展利益，具有不可替代的作用；當中包括機動作戰部隊、邊海防部隊、警衞警備部隊等，下轄5個戰區陸軍、新疆軍區、西藏軍區等。



白皮書指出，東部戰區陸軍下轄第71、72、73集團軍，南部戰區陸軍下轄第74、75集團軍，西部戰區陸軍下轄第76、77集團軍，北部戰區陸軍下轄第78、79、80集團軍，中部戰區陸軍下轄第81、82、83集團軍。該書續稱，按照機動作戰、立體攻防的戰略要求，加快實現區域防衞型向全域作戰型轉變，提高精確作戰、立體作戰、全域作戰、多能作戰、持續作戰能力，努力建設一支強大的現代化新型陸軍。



白皮書又提到，海軍在國家安全和發展全局中，具有十分重要的地位；按戰略要求，加快推進近海防禦型向遠海防衞型轉變，提高戰略威懾與反擊、海上機動作戰、海上聯合作戰、綜合防禦作戰和綜合保障能力，努力建設一支強大的現代化海軍。



該書更稱，空軍在國家安全和軍事戰略全局中，地位和作用具有舉足輕重；按照空天一體、攻防兼備的戰略要求，加快實現國土防空型向攻防兼備型轉變，提高戰略預警、空中打擊、防空反導、信息對抗、空降作戰、戰略投送和綜合保障能力，努力建設一支強大的現代化空軍。



該書補充，火箭軍在維護國家主權、安全中具有至關重要的地位和作用；包括核導彈部隊、常規導彈部隊、保障部隊等，下轄導彈基地等，按照核常兼備、全域懾戰的戰略要求，增強可信可靠的核威懾和核反擊能力，加強中遠程精確打擊力量建設，增強戰略制衡能力，努力建設一支強大的現代化火箭軍。