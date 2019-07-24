愛心媽媽藉收養孤兒斂財　敲詐勒索罪成判囚20年

因收養逾百孤兒，被譽為「愛心媽媽」的河北武安婦人李利娟（原名李艷霞），去年因涉敲詐勒索、藉收養孤兒斂財等罪被捕受查。武安市人民法院周三（24日）開庭一審公開宣判，李犯敲詐勒索、詐騙、聚眾擾亂社會秩序、偽造公司印章等罪罪成。法院依法數罪併罰，李艷霞被判囚20年，剝奪政治權利5年，並處罰267萬元（人民幣．下同，約309萬港元）。



法院審理查明，李艷霞自2011年起，以偽造及使用其他公司印章，非法保留武安市白家莊村北鐵礦的探礦權。她虛構及隱瞞事實，騙取國家城鎮低保補助資金56.8萬元（約66萬港元）。



李艷霞夥同另一被告許琪等人，以虛假入股、報假案、滋擾堵路、威脅恐嚇等手段，向受害人勒索78.4萬元（約90.6萬港元）。她糾集許琪等人，利用武安市民建福利愛心村的未成年人及殘疾兒童，多次聚眾阻攔工程施工，令施工方嚴重損失。



法院認為，李艷霞為攫取經濟利益，憑藉開辦愛心村形成的影響力，單獨或夥同其他被告，先後實施詐騙、敲詐勒索等罪，數額特別巨大。此案被告利用愛心村的未成年人及殘疾兒童，多次聚眾擾亂社會秩序，進行違法犯罪活動，嚴重擾亂當地經濟、秩序，可視為惡勢力犯罪。



除李艷霞被判囚20年外，其餘被告因犯聚眾擾亂社會秩序，敲詐勒索，故意傷害，窩藏等罪罪成，分別被判1年2個月至12年半不等，部分被告並處罰金。



李艷霞早年在武安從事採礦業，成為百萬富婆。她由1996年開始收養孤兒，最高峰時曾收養118人。她在2006年被評為「感動河北人物」，並於2011年成立愛心村，讓孤兒居住。她被捕後，警方發現其戶口存款逾2000萬元（約2300萬港元），且在武安、邯鄲擁有多處房產，名下亦有多輛上百萬元的豪車。