華船隻萬安灘探油　越南學者籲入稟國際仲裁法庭

越南傳媒周三（24日）報道，該國指控中國船隻近日進入有主權爭議的南沙群島萬安灘海域探勘石油，涉侵犯該國主權；該國學者呼籲當地政府可考慮向國際仲裁法庭提告，並稱此舉勝訴概率相當高。



報道稱，中國探勘船「海洋地質8號」7月初，在武裝海警船護衞下進入萬安灘探勘石油，越南出動海警船與漁檢船，雙方重裝對峙數天；又稱越南將萬安灘稱為思政灘（Tu Chinh），並聲稱按1982年聯合國海洋法公約規定，該灘位於越南200海里專屬經濟區以內，越方在此區域建有高腳屋與鑽井平台，並有派駐士兵。



報道引述胡志明市法律大學學者陳昇龍（Tran Thang Long）言論，稱中國探勘船近日公然在萬安灘海域作業，加上中方在南海海域採取的霸道行為，令南海局勢升溫，認為越方可考慮採用國際海洋法，控告中方行為。陳續稱，越方依照海洋法公約，設有專屬經濟區和大陸架，在該區具主權權利和管轄權；又稱中方沒法律依據實現「九段線」主張，故此無法把萬安灘歸屬所謂中國海域。



陳又補充，國際仲裁法庭將不會回覆具有政治企圖及和法律無關的問題，惟認為將判定中國「九段線」主張沒法律依據，從此與中國在萬安灘海域的行為對照，中方已違反國際海洋法。



另報道又引述越南律師協會海洋法專家黃越（Hoang Viet），表示越方應蒐集中國船艦海上作業與行動的影像等證據，再採用菲律賓提訴中國仲裁案的前例，向按照相關海洋法公約第7附錄規定，所成立的國際仲裁法庭控告中國；又稱該法庭曾經駁斥中國片面提出的南海「九段線」主權論述，很有可能作出對越南有利的判決。