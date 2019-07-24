花式滑冰賽主辦權突遭取消　台外交部：陸方惡意打壓

台灣滑冰協會周二（23日）發通報，稱該會周一（22日）晚上9時臨時接獲國際滑冰總會（ISU）通知，稱「因國際情勢關係」，認為台灣不宜辦理國際賽，決定取消2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站主辦權，改在大陸東莞舉行。台外交部周三（24日）表示遺憾，並強烈譴責陸方介入國際NGO組織，又批陸方惡意打壓，「只會再引起台灣民眾對大陸的憎恨」。



據悉當地滑冰協會周二向台外交部表示，國際滑冰總會以上述理由，取消原定在10月30日至11月3日，於台北舉辦的亞洲經典賽，並改由香港相關協會主辦，照原定日期該在東莞舉行。台外交部周三表示，鑑於事發突然，當地體育署已聯繫協會秘書長吳亦德到體育署說明案情及研商因應對策，包括提出抗議等；該署必要時將邀集當地外交部、中華奧會等相關單位，共同討論後續處理方式，以維護會員權益。



台外交部表示，對國際滑冰總會因「政治因素」，取消當地滑冰協會主辦權表示高度遺憾；又批評陸方惡意打壓台民間組織，參與國際活動的霸道舉措。該部強調，當地政府一向捍衞民間專業團體舉辦國際賽事，以及參與國際活動，該部將持續與各部會合作，積極提供協助，以共同維護當地民間組織主辦和參與國際體育活動，以及當地選手的平等參賽權利與尊嚴。