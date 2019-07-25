吞壁虎蜈蚣窒息亡　準爸爸玩命直播全為賺奶粉錢

網絡直播在內地大行其道，不少男女以主播作為正職，收入依靠粉絲打賞，往往做出誇張行為「吸粉」。家住安徽合肥的35歲男主播孫俊（化名），日前因吃壁虎蜈蚣等，在直播途中缺氧窒息死亡，陳屍家中2天才被發現。事件引起輿論關注，有人批評他「為爆紅不要命」，惟內地傳媒近日採訪孫俊父親，揭露孫俊不為人知的辛酸史。



現年57歲的孫父當天抱着兒子的骨灰接受採訪，心情明顯仍未平復。據透露，孫俊小時候讀書成績不好，小學畢業後便再沒進修，18歲後更離鄉闖蕩，但他為人善良孝順，學歷不高只能擔任外賣員等職業，生活艱苦，但每逢過節都會給家裏寄錢。孫俊用情專一，與女友拍拖8年，女友更懷孕多時，孩子預計在10月出生，更誘發孫俊拼命賺錢，給女友孩子一個穩定的家。



約1年多前，孫俊開始到鬥魚平台擔任網絡主播，按合同與平台方「七三分帳」，收入較好時每月能賺8000多元人民幣（約9255港元），令兩小口子生活略有好轉。惟孫俊「吸粉」方式全靠搏命，玩起「轉盤吃東西」，活蟲、白酒、芥末等等，專門挑戰常人不敢嘗試的。結果就在上周四（18日）晚上，孫俊喝了一瓶半白酒後，再挑戰吃壁虎、蜈蚣等，意外令氣管堵塞，窒息死亡。



其女友上周五（19日）聯繫不上孫俊後，至上周六（20日）清晨才趕到孫俊家中，卻發現孫俊面容發紫，電腦仍在處於直播狀態。救護員趕到現場後，證實孫俊已死亡多時，其女友當場崩潰。



孫父表示，鬥魚平台事後立即關閉了孫俊的直播間，而平台的中介只派出2名職員了解事件，沒留下聯絡方式便離去，全然沒提及賠償等問題。內地記者亦曾致電鬥魚平台查詢，惟對方未有回應事件。孫父事後質疑平台方未有盡到監管責任，「不是說24小時進行監管嗎？我兒子直播的內容或許不對，但直播平台難道就沒有責任嗎？這樣的內容允許直播嗎？」目前，孫俊的家人打算從法律途徑追究鬥魚平台。