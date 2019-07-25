涉偷機密跳槽陸企　台化學廠前工程總監遭訴

德國化工巨頭巴斯夫（BASF）的台灣分公司一名前工程部總監，疑遭大陸企業開高薪挖角，涉嫌串通多名主管級員工，竊取公司的商業秘密，桃園地檢署周三（24日）偵結案件，依違反營業秘密法、洩漏工商秘密、背信及著作權法等罪起訴黃等5人。



檢方指出，BASF集團1990年設立台灣巴斯夫公司，主要業務為提煉高純度硫酸、氨水等化工品，銷售給亞洲半導體產業。至於2001年成立的江陰江化微公司（下稱江陰），是大陸具規模的電子級化學品供應商，與BASF集團具同業競爭關係。



案情指，江陰公司殷姓總經理、朱姓副總於2017年找上45歲的黃男，提出高薪挖角，條件是取得BASF的關鍵技術，包括製程、設備及參數等。黃男於是拉攏林姓、余姓、葉姓及許姓共4名主管人員一同跳槽。



黃男等人於2017年成立一間新公司，並與江陰簽約，替對方在大陸江蘇籌建生產電子級化學品生產線和規劃市場銷售，江陰則承諾支付4000萬元人民幣（約4628萬港元），並讓其中4人加入江陰擔當要職，並開出約280萬元至550萬元新台幣（約72萬至141萬港元）的年薪。



至於黃男則暫留在BASF，並獲江陰每月私下給他70萬元新台幣（約18萬港元）「顧問費」。待日後正式跳槽當上顧問一職，年薪將增至300萬人民幣（約347萬港元），另加股票分紅。



今年1月3日，刑警局趁案中4人返台時，持搜查票逮人，同時查扣大批載有BASF商業機密的資訊。