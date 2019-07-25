母病逝後捐器官救5人　兒：另一種方式繼續存活

家住廣西貴港市大學生小林（化名），早前不幸喪母，惟他決定把母親的器官捐獻予有需要的人，讓母親以「另外一種方式繼續活在這個世界」。事後，小林更親自寫了5封信，給予5名受捐的患者，囑咐他們「希望你能好好珍惜來之不易的生命。如果可以，多帶我媽媽去看看這個大千世界」。



廣西中醫藥大學附屬瑞康醫院人體器官獲取組織的協調員武楨透露，小林母親今年4月因高血壓引發腦出血昏迷，經專家會診後確認為腦死亡；由於小林的一位高中同學早年腦死亡後，其家人決定捐獻器官，令小林十分有感觸，故當小林獲悉母親腦死亡後，便有了捐獻母親器官的想法。



得到家人的理解及支持後，小林便主動聯繫當地紅十字會，並在今年5月通紅十字會和瑞康醫院人體器官獲取組織的協調，捐獻了母親的肝臟、左右腎臟和兩隻眼角膜。最終，5宗移植手術均成功，5位受捐者的恢復情況良好，早已出院，僅需按時覆查。



根據人體器官捐獻的「雙盲」原則，捐受雙方都不知道彼此的情況，更不能直接聯繫。但武楨表示，小林一直與他保持聯繫，了解受捐者的恢復情況。到上月底，小林向他表示，想寫幾封信給受捐者，把自己心底的一些話說受捐者聽聽。結果武楨看到小林寫的信後深受感動，決定與5位受捐者溝通，再把小林的信寄給他們。