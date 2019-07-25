為培育足球員　中國2025年擬建3萬所特色學校

中國近年雖然投入不少金錢和資源發展足球運動，但效果未如預期。教育部周二（23日）發表報告，計劃於今年遴選開設3000所足球特色幼稚園，到2025年再創建3萬所全國青少年校園足球特色學校。



據該份名為《全國青少年校園足球工作報告（2015-2019）》顯示，目前在全國38萬所中小學中，已遴選認定校園足球特色學校24,126所，設立校園足球改革試驗區38個，遴選校園足球試點縣（區）135個，在全國布局建設「滿天星」青少年校園足球訓練營47個，招收高水準足球隊高校181所。



目前入讀全國校園足球特色學校的學生近2000萬，學校的標準是每周開設1節足球課、組織課餘訓練和校內聯賽。報告指出，各地校園足球4級聯賽比賽場次、參賽人數逐年上升。5年來參加小學、初中、高中、大學聯賽的學生共計1255萬人次，從中選出3萬多名學生參加全國夏（冬）令營活動。在2016至2018年間的夏令營總營活動中，共選出828名全國最佳陣容隊員，其中130多人已成為職業球員，另30多人則加入國外知名球會深造。



報告又顯示，教育部已跟中國足協聯合制訂全國青少年校園足球夏令營活動規則，以及運動員等級認定辦法，初步打通了一條校園足球成才發展通道。