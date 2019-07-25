最高法公布4性侵兒童案例　5歲女被姦割喉慘死

內地近年頻繁發生未成年人遭性侵事件，甚至有受害人只是幾歲的孩童。最高人民法院周三（24日）在官方微信公眾號，發布4宗性侵害兒童犯罪的典型案例，當中貴州一名只有5歲的女童被強姦後再殘忍殺害，罪犯手段之兇殘令人髮指。



最高法公布的案例中提到，貴州男子韋明輝於2016年2月9日晚上9時許，酒後在家門外遇到同村的女童在玩耍，遂將其誘騙到耕地強姦；事後韋某將女童放置於一處洞內，並用柴刀切割她的喉嚨，再用鋤頭將其掩埋。經法醫鑑定，女童被他人掐、扼頸部導致窒息死亡。法院一、二審裁定，韋犯強姦罪判處死刑，經最高法覆核批准後，於近日伏法。



最高法同時披露，在天津任職教師的張寶戰，自2017年至去年10月，多次在學校對8名年齡介乎10至11歲的小學女生作出親吻、撫摸胸部及陰部等猥褻行為。至於江蘇男子蔣成飛於2015年至2016年，謊稱代表影視公司招聘童星，以檢查身材比例等為由，誘騙31名年齡介乎10至13歲的女童在聊天視頻時做出淫穢動作。



另四川男子李堉林於去年3月通過手機同性交友軟件，在得知受害男孩只得13歲的情況下，同月邀請對方到酒店房間見面並發生同性性行為。法院認定上述3人犯猥褻兒童罪，分別被判處3年至11年6個月不等的刑期。



最高法刑事審判第一庭負責人表示，猥褻兒童的情形比較複雜，因為猥褻手段、情節千差萬別，危害性大小各異，因此刑法規定，對構成猥褻兒童罪，在法定刑幅度內從重處罰，

法院對此類犯罪堅持零容忍的立場，對犯罪性質、情節極其惡劣，後果極其嚴重的，堅決依法判處死刑，絕不姑息。據悉，去年在判處刑罰的猥褻犯罪分子中，判3年以上徒刑的達23%以上。