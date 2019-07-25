中年漢猥褻13歲少女　再拐回家欲逼嫁兒子當妻

黑龍江哈爾濱市一名13歲范姓少女早前失蹤後，警方接獲家屬報案展開調查，最終在廣東惠州市將其救出，並拘捕拐走她的49歲田姓男子。經查，田某曾在酒店對范女作出猥褻行為，更試圖將其帶回湖南強迫嫁給兒子當妻子。



范女的爺爺表示，孫女有一定的智力問題，曾在特殊教育學校就讀。上月26日，她曾要求在異地工作的父親將其接走，隨後不辭而別；2天後接獲范女稱與朋友外出遊玩報平安的訊息後，電話便處於關機狀態，懷疑孫女被人拐走。警員接報調查後發現，范女曾在其父住處附近與一名成年男子乘車離去。



警方根據范女乘坐火車的出行紀錄，發現她與該男子從吉林長春到麻城、福建廈門等地，並於是在本月4日派員到惠州市拘捕涉案的田某，及救出被拐騙的范女。



田某向警員供稱，他以購買好吃的食物和漂亮衣服哄騙帶范女，隨後帶她乘車輾轉多地，而他拐騙范女的目的是想將她帶回湖南，給兒子當妻子。警方指，田某因打錯電話認識范女並互添對方為微信好友，噓寒問暖半年後，頻繁與對方視頻兼發送自己的下體照片，最後把她拐騙到其他地方。