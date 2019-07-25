中央軍委領導人事調動　高津出任後勤保障部部長

全國法院為全面停止軍隊有償服務提供司法保障總結表彰視頻會議於周三（24日召開，最高人民法院黨組書記、院長、為軍隊全面停止有償服務提供司法保障領導小組組長周強出席並講話，而中央軍委後勤保障部部長高津出席會議。



據了解，出生於1959年的高津在2017年7月28日晉升上將，成為最年輕上將，而周三出席視頻會議，更是他首次以中央軍委後勤保障部部長之職亮相，此前他任職戰略支援部隊司令員。



公開資料顯示，高津於1978年入伍，長期在二炮服役，1985年考入二炮指揮學院，獲工程學碩士學位；畢業後歷任文書、技師、作戰訓練參謀、營長、旅副參謀長、參謀長、副旅長等職；2006年，擔任某基地副司令員時晉升少將軍銜，三年後升任該基地司令員，步入正軍職將領序列；2011年底，升任二炮參謀長。



及至2014年，高津由原二炮調入原總參謀部，擔任總參謀長助理；同年底，升任軍事科學院院長，成為軍科院史上最年輕的院長，也成為當時全軍最年輕的正大軍區職將領。據悉，高的父親也是軍人，曾在位於南平的解放軍第九二醫院擔任化驗科主任。