美軍火商新武器宣傳片攔截解放軍導彈　專家質疑成效

中美軍事角力未止、關係緊張之際，美國軍火商雷神公司（Raytheon）近日發布一則新武器的宣傳片，畫面以解放軍的轟炸機、驅逐艦作為「假想敵」，展示新型制導炮彈攔截「敵軍」發射的導彈。中國軍事專家認為該宣傳片雖然是廠商行為，但根據美國軍工利益集團的慣例，此舉意味着美方將中國作為主要對手的想法已愈發不作掩飾，並質疑所謂新武器的成效。



美國軍事網站報道，宣傳片中的新型攔截導彈名為「多方位防禦快速攔截炮彈交戰系統」（MAD-FIRES），旨在防禦同時來襲的多枚巡航導彈、反艦導彈、無人駕駛飛行器及其他威脅；該軍火生產商又稱，已成功測試用於該新武器的熱發射火箭引擎。



畫面顯示，被假定的「敵軍轟炸機」與解放軍轟6轟炸機極為相似，機頭下方的光電頭、解放軍空軍的塗裝等細節都清晰地展現出來；另畫面出現在水下發射導彈的「敵方潛艇」，外型很像俄羅斯製造的「基洛級」常規動力潛艇；接着出現的「敵軍戰艦」則與中國052C型驅逐艦高度相似，最明顯的是其弧形的相控陣雷達整流罩。



面對「敵軍」的空中、海面及海底密集攻擊，美軍艦艇高速發射「MAD-FIRES」，而每枚炮彈的尾部不斷旋轉維持穩定，然後精準地擊中來襲的反艦導彈。報道稱，該美國軍火商一名高層表示，「美國正在尋救可以迅速接近目標的先進能力，雷神公司的『MAD-FIRES』的攔截導彈可以實現這種能力」，並稱測試表明該公司正在為艦隊提供經濟上可承受的先進技術。



內地官媒指出，以往美國軍工企業的武器宣傳片，通常以俄羅斯軍事裝備作為「假想敵」，以中國軍備作為宣傳片的「敵軍」情況不多。中國軍事專家認為，美國軍火商如此直接、毫不避諱地拿中國當成宣傳片的對手是迎合美國五角大樓的做法，但從商業角度便完全沒有必要，這樣會惹來中國民眾的反感，意味着這些企業不準備在華開展民間業務。



另專家質疑「MAD-FIRES」的實際效能，並指該新武器本質上只是一種小型炮射導彈，或是一種制導炮彈，但射程有限，僅屬於「補網」性質，而且由於其戰鬥部較小，制導系統相對簡單，單發殺傷概率不高，需要連續射擊多發。