中國駐東盟大使：南海和平穩定最大威脅來自域外

南海局勢不穩，中國與菲律賓等周邊國家就主權爭議未定。中國駐東盟大使黃溪連周三（24日）出席在印尼雅加達舉行的「中國—東盟媒體高峰論壇」後表示，以「趨穩向好」、「積極進展」和「外部干擾」等關鍵詞描述當前南海形勢，並強調南海和平穩定的最大威脅來自域外。



黃溪連表示，在中國和東盟國家共同努力下，南海局勢更穩固；各國在海洋環保、科研、漁業養護、海上搜救和航行安全等領域上，開展一系列務實合作項目，進一步增進各方政治與安全互信。他又指，部分域外國家打着「自由航行」的旗號，頻繁派軍用艦機闖入南海或舉行聯合軍演，威脅地區的和平穩定，這些國家擔心未來被地區海上規則所約束，企圖插手「南海行為準則」的磋商。



針對美國國務院日前發表聲明，指摘中方干擾南海油氣開發活動，而美國國務卿蓬佩奧、白宮國家安全顧問博爾頓等亦發表有關南海局勢的言論。黃溪連強調，從上述表態可見，域外國家顯然不願看到南海恢復和平安靜，企圖通過炒作中國，以脅迫手段阻止東盟國家在南海的油氣活動，從而離間中國和東盟國家的關係，希望東盟國家能對此高度警惕，與中國共同防範和抵禦外部干擾。