台國安人員走私免稅煙　蔡英文：顯示長期累積的陋習

台灣的蔡英文總統隨扈被爆利用專機、特遇通關等方式，走私大批香煙返台一事，引起外界關注。台北地檢署已約談一名華航負責空中免稅品的黃姓男組長，繼續針對華航員工是否涉案展開調查。蔡英文周四（25日）首度回應稱，事件顯示出長期累積的陋習，看到台灣體制、管理機制及執行法律的鬆散，令人難以忍受，亦不能接受。



涉案兩名少校吳宗憲、張恒嘉涉違法訂購免稅煙被羈押禁見，檢調人員已在職員宿舍中取得2人相關物品調查。當局查出，華航人員涉長期配合國安局特勤人員利用總統專機走私，近6年共協助團購走私高達3萬3千多條免稅香煙。為釐清案情遂傳喚黃男到案。據悉，黃男是華航空中商用品供應營銷處，負責免稅品業務的組長。本月初才調任，承辦該項專機免稅品業務。



蔡英文出席公開活動時強調，已指示全部涉案部門接受司法機關徹底清查，進行內部檢討、人事調整，並下令所有單位配合司法機關的偵查及辦理。對於有人指控總統辦公室，及秘書長陳菊的辦公室等相關同事涉及此案，她則表示需先將事件查明，已要求國安局長一周內提交報告。



台交通部已要求華航展開行政調查，檢調將向該部門調閱華航調查報告，作為辦案參考。不過，華航至今僅發出聲明，未有對外說明，只提供2014年後總統專機訂購免稅香煙的資訊，未有提交檢討報告。當局已要求華航再找出更早的資訊，並在周四下午5時前對外說明調查進展。