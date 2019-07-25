20萬市民聯署促罷免韓國瑜　台團體下周日集會

台灣高雄市長韓國瑜早前以壓倒性的支持度，勝出國民黨內總統初選，同時卻一直被醜聞纏身。發起反韓聯署的團體，周四（25日）宣稱已收集到20萬名市民簽名，將在下周日（28日）於該市三民公園舉辦罷免活動，號召更多民眾出席及加入聯署。



發動活動的團體「WeCare高雄」在Facebook專頁上指，罷免是針對無心施政的長官。如果韓國瑜也同意這一點，建議他主動辭職。該團體早前在當地進行街訪，有受訪民眾批韓就職僅半年，已把高雄名聲愈搞愈臭，「全部都談到錢錢錢...變得好像為了追着錢而跑，變得很沒有人文素養」。有人則批韓只顧選總統，未兌現市長的競選承諾。



另一個發起罷免韓的團體「全民割草行動」亦公布，他們已租借三民公園的老人活動中心，將在同一天的下午舉辦論壇，討論罷免韓國瑜的下一步行動。



韓參選以來一直自我塑造「庶民」形象，成功得到基層的支持，但他夫婦二人早前被台媒揭發在雲林縣擁有多套房產，部分更涉嫌違建。韓上任市長後，亦多次批評民進黨主政高雄時沒有做好排淤治水工作，但近日高雄因暴雨而發生水浸，他就繼續出席選舉活動，缺席救災的會議，遭到媒體、市民，以及政壇上的對手連番炮轟。



為了補鑊，韓周三（24日）親自到高雄當地的登革熱疫區了解，期間爬樹查看積水及蚊患情況，但亦被批評做騷，因為查看樹上積水只需要適當工具便可做到，完全毋須爬樹。