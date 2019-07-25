官媒：美代工廠曾扣押華為7億元人民幣設備

中美就制裁華為一事糾纏不休，官媒引述知情人士指，曾是華為最大合作代工廠、美國企業偉創力國際集團（Flex International），在華為被美國政府列進管制清單後，曾私自扣押屬於華為的大批物料和設備，價值高達7億元人民幣（約8.1億港元）。



報道稱，美國商務部發布禁令後的第三天，即今年5月17日，偉創力通知其全球代工廠停產華為所有的設備，已生產的產品不可發貨。華為當晚派出150輛貨車，前往偉創力在廣東珠海的廠房索要設備，卻遭到刁難，理由是根據美國政府的禁令，該批設備不能放行。



華為曾與偉創力交涉多次，商討取回該批物料和設備，直到上月中旬偉創力才同意將物資歸還，但必須先轉運到不在美國管制名單的企業，再讓華為自行取回，中間所有費用均由華為承擔。華為事後將偉創力徹底從其供應鏈體系中剔除，訂單則由國內代工廠承接。



報道分析指，偉創力近年的純利倒退，是典型薄利多銷的企業，當中有一成收入來自華為的訂單。它今次撕破臉皮，不但失去華為這個大客，還失去了整個中國市場。在《財富》雜誌公布的2019年世界500強企業中，偉創力下降8位，排名第474，而華為則上升11位，排名61，去年收入達1090億美元（約8502億港元）。