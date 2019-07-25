李鵬病逝標題下方配喜慶照　《北京青年報》急撤電子版

前全國人大委員長、前國務院總理李鵬，周一（22日）在北京病逝，終年91歲。官方周二（23日）公布後，共青團北京市委旗下的《北京青年報》翌日（24日）刊登消息，下方卻搭配喜慶的新聞及照片，被質疑別有居心。該報事後將電子版全部下架，但未回應事件。網上周四（25日）流傳李鵬家人為他設靈的照片，他的長子李小鵬、女兒李小琳，以及幼子李小勇穿黑衣示人，神情凝重。



網傳照片顯示，《北京青年報》在頭版刊登有關消息，但僅列出「李鵬同志逝世 享年九十一歲」的標題，新聞內文則被放內版。這則標題的下方，卻是一張佔了半版的，中國奧數隊員凱旋回國的喜慶照，相中多人手捧鮮花互相祝賀，文字寫着「載譽歸來」。



國家文化安全與意識形態建設研究中心副主任朱繼東在微博發文質問：「《北京青年報》這麼排版要甚麼意思？如此刻意排版，用意何在？」內地網民也留言附和：「訃告下面是鮮花和笑臉，這要沒點其他意思你信嗎？」、「即使是排版失誤，也必須嚴肅處理」。



《北京青年報》目前已把當天的報紙PDF版全部從網站下架；朱繼東的微博發文在周四（25日）上午被屏蔽。