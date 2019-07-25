台23網媒轉載國台辦文章被查　陸委會︰調查困難

台灣23間網媒轉載大陸國台辦旗下媒體的文章，批評現屆的蔡英文政府，被質疑是大陸官方滲透媒體。陸委會副主委陳明祺周四（25日）表示，本案將分為行政調查與司法調查兩部分，但調查身處海外的網媒和舉證「合作行為」上，存在困難。



台媒報道，據初步調查顯示，上述網媒有20家登記地點在台灣，其中有18家在台中。當中有14家網媒由指動傳播科技有限公司經營。該公司負責人於今年4月，曾參加在大陸上海舉辦的首屆「海峽兩岸新媒體產業發展研討會」。



此案分為司法調查和行政調查，司法調查部分要依據本月通過修例的《國安法》規定，台灣人民不得為外國、大陸、香港、澳門、境外敵對勢力發展組織。至於行政調查部分，則依據《兩岸人民關係條例》規定，台灣人民或團體，未經許可不得與大陸黨政軍與機構有任何形式之合作行為。



陳明祺表示，陸委會將全力配合檢調機關的偵辦，但他亦指出調查方面的困難，包括部分網媒不在台灣內部；此外《兩岸條例》所規定的合作行為，是「在主觀上有同意合作的意思，客觀上有分工協力行為，以達成共同目標的協作行動」，令查證工作存在困難。