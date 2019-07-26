旅英大熊貓爬圍欄遭電擊惹議　華網民︰快召回！

圓滾滾的大熊貓樣子討人喜歡，不少人見到都想上前抱抱。旅居英國愛丁堡動物園的大熊貓「陽光」，其新居所近日就被揭發遭通電圍欄包圍，令貪玩的陽光多次被電擊。雖然園方事後解釋是「安全考慮」，但事件傳回中國內地後，引起網民強烈憤慨，炮轟園方「殘忍」，紛紛要求中國當局召回大熊貓。



據了解，中英兩國2011年1月簽署大熊貓科研合作協議後，大熊貓「甜甜」和「陽光」便被送往英國，進行為期10年的交流，入住愛丁堡動物園。惟至本月初，動物園附近有工程展開，園方便把陽光和甜甜從原來的玻璃展館，搬到新的生活區，以確保牠們的生活不會受到工程影響。惟有遊客參觀動物園時，發現大熊貓被電擊。



英媒引述一名遊客表示，他當時看到陽光試圖爬上圍欄，惟隨即被電擊，陽光明顯受到極度驚嚇，隨即跑回自己的房間。另一名遊客則表示，陽光以往的生活區是以玻璃分隔，惟新的生活區沒有使用玻璃。他又指，即使明白通電圍欄是為阻止牠逃走，「但確實有點殘忍」。



園方事後解釋，設置通電圍欄是為保護動物和遊客雙方的安全。至於蘇格蘭皇家動物學會專家麥克唐納亦指，通電圍欄不會危害大熊貓的生命，牠為了自己的安全，很快便會學懂避免靠近圍欄。麥克唐納又指，陽光正慢慢適應新環境，而且牠很喜歡在新家的平台上玩耍和爬樹。



惟內地大部分網民均認為事件「不可接受」，有網民表示「太殘忍了」、「我們怎麽打都不捨得，你們拿去電」、「請安排熊貓召回，自己家的孩子還是自己疼」。另有網民表示︰「別大驚小怪了，跟着起什麽哄！國內動物園不也都裝電網嗎？」