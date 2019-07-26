男子坐爆坐廁割傷右手索賠　酒店︰示範多次

家住安徽合肥的郭先生近日向內地傳媒投訴，指他周二（23日）在位於陝西西安的金都泊客酒店房間內如廁時，坐廁竟突然破碎，碎片更割傷他的右手；事後他向酒店投訴，對方竟拒絕賠償，並要求他再示範如何把坐廁坐碎，令他十分不滿。



郭先生憶述，他當天上午到房間洗手間內如廁時，因坐在坐廁的時間較長，「頭有點發暈」，想站起來卻體力不支再坐下，未料坐廁竟突然翻側，並撞成碎片。郭先生立即起身，卻下意識用手按在碎片上，結果令右手受傷。



他隨後找酒店職員交涉，但職員拒絕通知負責人，他只好自行到醫院求醫，最終縫了4針。郭先生事後感到十分不滿，認為自己坐下去的力量雖大，但肯定是酒店的坐廁質量有問題，或未有定期檢查維修，遂向酒店投訴。



惟該酒店一名年姓經理回應卻指，他不能理解郭先生如何「坐爆」坐廁，強調酒店房間的坐廁均被固定，更表示「你可以再次給我示範一下，哪怕今天再碎個馬桶算我的都行」。年經理更指，郭先生損壞了酒店坐廁，必須承擔責任。最終，雙方因協商不果，均決定通過法律程序解決問題。