拍團體照致老人失救　多名醫生被撤職記過

山西呂梁市文水縣人民醫院日前有醫生為拍攝團體照，導致一名病危老人失救而死，引起全國哄動。山西衞健委和呂梁市政府聯合調查組經調查後，確認事件是醫務人員服務意識淡化、職業道德缺失引起，決定對涉事人士作出處罰，其中多名醫生被撤職。



調查組認為，事件曝露出當地衞健部門和該醫院的醫務人員，「以病人為中心」的觀念淡漠、質量安全意識淡化、醫療風險防範意識不強、醫德醫風教育不足。經縣委、縣政府和有關部門研究，決定對縣衞健部門和體育局局長進行誡勉談話；對該院黨支書、院長處以黨內嚴重警告處分；對副院長進行黨內警告處分；對該院醫務科主任記過處分。



至於縣衞生健康和體育局醫政醫管股股長被黨內警告處分；該院辦公室副主任、心內科主任、心內科護士長則被撤職；該院心內科主治醫師、責任護士被責令暫停執業一年；該院心內科一名涉事醫生則被行政警告。



調查組又要求當地政府做好死者家屬安撫慰問工作，按照醫療糾紛調解委員會調解結果，做好善後工作，並處理結果通報全市各級衞生健康部門，要求舉一反三，引以為戒。