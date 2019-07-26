遺失兇殺案證據　警游說死者父親賠錢了事

河南永城市少女王小丹18年前遇害，警方在調查途中，竟遺失部分關鍵證據，導致即使鎖定疑犯，案件亦無法達到起訴條件。更令人髮指的是，警方竟游說死者父親王彬，以補償58萬（人民幣．下同，約67.1萬港元）換取王彬不向上級申訴。現年61歲的王彬事隔多年後，近日終向內地媒體披露事件，令輿論嘩然。



案發於2001年12月3日凌晨，時齡16歲的王小丹在被人殘殺，其屍體被遺棄在村裏粟米稭稈垛中。屍體被發現時，王小丹的頸上勒着繩子，腹部有創傷，褲子更被脫至腳踝。警方接報後展開調查，惟一直未能緝兇。至10年前，警方終鎖定疑犯付X艷，並把他帶回案發現場指認。



惟到2014年，警方向王彬表示，因辦公室搬遷時，案件部分關鍵證據遺失，令疑犯無法移交起訴；警方向王彬承諾不會不了了之，如及後調查發現其他證據，會繼續處理，但希望王彬能收下補償，答應不會向上級申訴。最終，雙方達成協議。



惟事隔5年後，警方始終無法找到證據起訴付X艷。王彬坦言，自己已經61歲了，「再弄不明白、討不回公道就真老了」，加上他懷疑有警員瀆職，故決定披露事件。事件引起輿論哄動，當地紀委周三（24日）回應指，該份協議不能限制公民的申訴權利，如該協議確鑿，有關警員就涉嫌違反法紀。目前，紀委已介入調查。