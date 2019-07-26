變態漢扮女人偷拍猥褻年輕女子　被行拘20天

福建寧德市一名33歲陳姓男子因長時間與妻子分居兩地，為尋求刺激、滿足私慾，本月內竟多次男扮女裝，尾隨單身年輕女子，先向對方噴「催情香水」，再整個身體撲上去猥褻對方；又走入女廁偷拍。警方經查後，周二（23日）中午終將陳男拘捕。陳男涉嫌尋釁滋事、偷拍他人隱私，被警方行政拘留20天。



首宗案件發生於本月4日晚上9時許，受害的26歲趙姓女子當時獨自一人，在赤鑑湖公園附近散步，惟陳男突然從趙女身後跑出，再向趙女臉上噴上不明液體後逃離，嚇得趙女癱倒路邊哭泣。警方及後經檢測，確認不明液體為劣質香水。



至上周六（20日），陳男頭戴假長髮、墊高胸脯、穿上長裙、腳穿高跟鞋，尾隨一名李姓女子走進某大廈升降機後，向李女大量噴射「催情香水」，然後整個身體貼上她。李女士嚇得立即按停升降機，再奪門而逃報警。



案發後，附近一帶居民人心惶惶，女性居民都不敢再到公園散步。警方接報後，經翻查大量閉路電視畫面，終鎖定陳男身份，並在某工廠宿舍內將其拘捕，現場發現大量女性衣物、香水等。陳男被捕後供稱，自己除了兩次向女性施襲外，還多次男扮女裝走到女廁，偷拍女性隱私。