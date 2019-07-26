聯邦快遞將華為快件誤寄美國？　中方：與事實不符

美國政府封殺中國科技巨企華為，成為中美爭議主題之一。內地官媒周五（26日）報道，相關部門就早前聯邦快遞（中國）有限公司聲稱，「誤寄」華為包裹到美國展開調查後指出，該快遞公司的說法與事實不符。



今年5月19日及20日，聯邦快遞原定在上述日子將4個包裹，由日本東京送往位於中國的華為分部，但在同月23日送抵美國孟菲斯的聯邦快遞總部；另有2個被轉運的包裹分別從越南河內寄往香港和新加坡的華為分部，但分別送抵兩地的快遞中轉站後，因「運送例外」狀況而被扣。



聯邦快遞拒絕透露相關個案的具體情況，但華為表示，聯邦快遞越南辦事處一名客戶服務員回應查詢時稱，是美國總公司向新加坡分公司發出扣住包裹並送回美國的指示，華為就事件向中國郵政提出投訴後，相關部門就此展開調查。聯邦快遞方面之後在微博官方帳號表示，「包裹被錯誤傳送表達歉意」，又稱沒有外部勢力要求轉移包裹。



官媒周五報道，經內地相關部門對聯邦快遞未按名址投遞快件一案調查後發現，該公司解釋是「誤操作」的說法與事實不符；另發現該快遞公司涉嫌滯留逾百件涉及華為的進境快件，並發現其他違法違規線索，目前正依法深入展開調查。