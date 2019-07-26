舉報村幹部遭死亡威脅　村民跪地發文求生路

內地紀委監委部門從線上線下宣傳「門常開」，呼籲民眾舉報貪腐官員幹部，並強調一切保密。然而湖南張家界市慈利縣一名村民稱，早前向市、縣舉報村幹部助親朋利用扶貧款項建屋等問題後，遭到對方「死亡威脅」。求助無門下，該村民近日在網絡以實名發文方式，跪求社會幫助。



慈利縣高峰鄉村民羅雪翠周一（22日）在微信公眾號「張家界民聲」，發布「張家界村幹部要在掃黑除惡行動後弄死實名舉報人，求求社會幫幫我們家」的文章，隨即引起社會及輿論關注。信中，羅稱因實名舉報龍泉村村治安主任蘇林志長期欺壓百姓，貪污公款，對方遂到處找他們一家，「揚言把我們全家弄死，現在我們有家不能回，家人生命安全也受到威脅。當我流落於街頭，住在橋洞下時，我們實在沒有辦法了」。



連同該封求助信，羅雪翠同時上傳包括一家人跪在地上、她姑丈破舊房屋，以及蘇林志「結拜兄弟」崔自運房屋等照片。羅在信中透露，去年10月3日獲村書記張承話商量其姑丈何冬吾危房之事，但當天到達辦公室後，蘇林志便怒氣沖沖地試圖襲擊他和親人；羅又稱，蘇在同年11月給女兒大擺婚宴，村民怕得罪他而被迫參加及送禮，「一場酒席便收取禮金40多萬元人民幣（逾46萬港元）」。



事後羅雪翠向市和縣紀委舉報蘇林志，這也成為其一家人厄運的開端，「就此遭到了鄉政府幹部譚非戰的侮辱謾罵，對我惡言相向，還口出狂言恐嚇威脅我」。



隨着事件引起公眾關注，縣政府周四（25日）回應稱，相關文章引起縣紀委監委、縣脫貧攻堅指揮部辦公室等部門介入。經查，信中指控「本村首富蘇勇拿扶貧款，龍泉村只幫扶幹部親戚」、「羅雪翠姑丈何冬吾在破敗的木屋中居住」等情況均不屬實，但指蘇林志存在違規帳酒的問題，高峰鄉紀委已對其立案審查，目前該案已移送審理。