老翁被車撞堅拒接下賠償︰拿了錢我心裏不安

廣西柳州一名80多歲老翁，周日（21日）騎單車外出時，被一輛私家車擦撞倒地，幸老翁僅腳部輕傷。事後，私家車司機區先生在交警見證下，願賠償200元（人民幣．下同，約230港元）給老翁，未料老翁堅拒收下。在警員及區先生多番勸導下，老翁終收下賠償，卻轉頭又返回現場把鈔票交給交警，令交警大為錯愕，同時亦為老翁的行為感到暖心。



警方透露，老翁當時原來正騎單車前往游泳，騎至柳南區二級站路口附近時，被一輛私家車輕微刮碰，繼而摔倒在地。區先生當時立即下車查看老翁傷勢，又把老翁攙扶至行人路上，幸老翁休息一會後，已能行走。



區先生見老翁無礙，便拿出200元給老翁，但老翁稱「我不要錢，我今年八十多歲了，我不會敲你竹杠」，只提醒區先生以後開車要注意安全，便欲離開。但區先生執意要求老翁收下，老翁只好拿走金錢。交警在留下區先生聯繫方式及證件照片後，便讓區先生及老翁自行離開。



本以為事情就此結束，未料1個多小時後，老翁又返回事發路口的交通執勤崗亭找到交警，並提出要交警聯繫區先生，把200元退還給他。老翁留下一句「我沒事，拿了錢我心裏不安」後，便匆匆離開崗亭。終至周二（23日），區先生在交警聯繫下，回到交警大隊退回該200元。區先生坦言︰「說真的我沒想到老人家會退錢給我，謝謝老人家。」