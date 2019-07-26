吹波仔即影帝上身　醉駕男︰我哮喘發作！

浙江杭州蕭山區一名巴姓男子近日醉駕，遇上交警設路障查酒駕，便臨時停車與女乘客換位，被警察發現。巴男接受酒精呼氣測試時還「影帝上身」，假裝哮喘發作，但仍被識穿。事後他因危險駕駛罪被判處拘役2個月，緩刑4個月，吊銷駕駛執照5年並罰款4000元（人民幣‧下同，約4628港元）。



當日蕭山交警在航塢路路口附近設置路障整治酒駕，發現一輛白色私家車突然停在路邊，車上男司機與一名女乘客落車互換座位。警方便上前查看，巴男一度不承認曾換位，其後交警將閉路電視畫面給巴男看，並對其進行呼氣測試。



但是巴男並不配合，更用各種辦法拖延時間，時而佯裝吹氣，時而因吹氣時間不足，導致多次吹氣失敗。男子眼見詭計不成功，於是大叫道：「我要拿噴霧劑，我犯哮喘了！」但警員隨即反駁：「吹氣只要六七秒鐘，要是真的有病，我們馬上送你去隔壁醫院，只要半分鐘！」



經檢測，巴男酒精含量達醉酒駕駛標準。警方還發現巴男在2014年就因酒駕在紹興被查，當時被罰款2000元（約2314港元），並暫扣駕駛證6個月。