涉黑被列A級通緝犯　前古交市首富媳婦落網

公安部周三（24日）發布懸賞通緝50名A級逃犯後，多人相繼落網。當中備受關注的山西古交市前首富耿建平的大媳婦、涉嫌參加黑社會組織罪被通緝的寇靜瑤，周四（25日）晚上在榆次市被警方拘捕歸案。



內地展開掃黑除惡行動後，因涉黑被捕的女性不多，所以寇靜瑤在通緝令「上榜」分外惹人注目。據了解，現年31歲的寇早已「名揚天下」，她在19歲之齡下嫁耿建平的兒子耿威龍時，因迎親車隊中動用12輛豪車「悍馬」（Hummer），加上大擺160酒席，花費過千萬元（人民幣．下同）的豪華婚禮，不僅震驚當地，還成為當年全國10大新聞。



然而風光背後，千萬婚宴的資金來源卻是「黑金」支撐。內地媒體報道，古交市雖為太原市代管的縣級市，卻是全國焦煤的生產基地。上世紀90年代，貧農出身的耿建平夥同他人搶佔地盤經營黑煤窯斂財，並偷稅漏稅3000多萬元（逾3410萬港元），但疏通關係後不了了之。



耿建平之後投靠已被捕的山西前首富、有「太原地下組織部長」之稱的張新明更是「扶搖直上」，通過金錢買通不法官員、暴力征服違逆民眾，搶佔煤礦、私挖濫採、壟斷運輸等手法，積累了以十億計的財富，建立一個「黑金帝國」，隻手遮天橫行霸道古交市15年。



及至去年2月中央巡視組進駐山西開展巡視「回頭看」，在這個煤礦大省掀起掃黑風暴，古交市200多名民眾期間聯名舉報耿和他背後的「保護傘」；同年8月17日，太原市公安局發布通告，以10萬元（約11.4萬港元）懸賞追捕領導涉黑有組織犯罪的耿建平；同月30日，公安部又發出A級通緝令，追捕10名重大黑社會性質組織在逃人員，耿位列榜首，而他在10多天後被捕。



在耿建平歸案後10個月，其大媳婦寇靜瑤因涉黑被通緝及落網。報道認為耿背後的保護勢力未清除，他為了分散風險，可能將其「保護傘」的詳細資料和證據，甚至家族財富等託付給精明的寇；至於寇的丈夫耿威龍，目前網絡並無關於他的消息。