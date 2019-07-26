15人涉「套路貸」受審　90後女主腦當庭大哭

內地展開掃黑除惡專項行動以來，剷除多個涉黑惡組織。安徽合肥市警方早前成功摧毀一個「套路貸」犯罪組織後，瑤海區人民法院周四展開對15名疑犯的審訊。據了解，該組織在「90後」女主腦楊春燕帶領下，進行非法放貸、討債、搶劫、綁架等38宗案件，而楊在庭上當場流淚大哭。



檢察機關指控，28歲的楊春燕在2016年初在合肥註冊成立一家金融訊息服務公司，並佔有該公司99%股份；楊隨後組織成員欺騙、誘導受害人簽訂大量空白借款合同、借條、房屋租賃合同等，並以服務費、上門費等名義收取高額費用。



楊春燕等人之後肆意認定被害人違約、不斷壘高債務，脅迫被害人的未成年子女、堵鎖眼、破壞門鎖、用油漆噴字、擺放花圈及強行入屋辱罵、威脅等方式非法討債。該組織通過上述「套路貸」方式進行多宗詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、偽造及買賣國家機關證件等犯罪。



根據中國庭審公開網訊息，瑤海區法院周四就楊春燕等15人開庭審理，他們被控組織領導參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、偽造國家機關證件罪、危險駕駛罪、詐騙罪等6項罪名。據了解，當天法院未有作出判決。