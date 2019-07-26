批英美插手香港事務持雙重標準　官媒：偽善霸道

針對西方國家官員和政客接連就香港修訂《逃犯條例》所作出的言論，內地官媒指摘是充斥雙重標準的病態思維，並指這種插手香港事務、干涉中國內政的行為，充滿傲慢、偏見、偽善和霸道。



官媒評論指出，美、英等國官員、政客以及西方媒體自當審判者的角色，拿「自由」、「民主」、「人權」對香港激進分子進行保護，故意混淆暴力活動與和平示威，對嚴重違法暴力行為「選擇性失明」，對香港特區政府、警方和中國政府進行毫無事實依據的無端指摘；西方媒體則利用新聞報道的「剪輯技巧」，遮罩掉激進分子的挑釁和暴力行為，精心截取片段、編織「劇情」。



評論質疑，香港在英國150多年的殖民統治期間，從未擁有過今天這麼充分的自由權利，從未有過自主選舉產生領導人和立法機構的權利，反斥沒有經過港人任何選舉的英國人彭定康，以香港人權與自由的「守護者」自居，既奇葩且十足荒誕。



另針對有香港立法會議員的父母墳墓遭人惡意破壞並侮辱，官媒發文評批侮辱逝者的行為是泯滅人性、人神共憤和不可饒恕。文章認為，極端分子用盡武力威逼相反立場者，目的在於製造恐怖氛圍，讓有識之士和廣大市民畏懼噤聲，任由其破壞香港社會的繁榮穩定。