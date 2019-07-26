隨扈藉外訪團購積習已久　台總統：將予嚴懲

台灣的蔡英文總統就隨扈利用專機、特遇通關等方式走私大批香煙返台一案，周四（25日）雖親身舉行記者會交代調查進展，但仍未能釋除公眾疑慮，因此總統府周五（26日）再就事件說明，強調涉嫌在團購名單中的貴婦團並非總統府人員，而是華航地勤。



總統府發言人黃重諺在記者會上澄清，事件中被指用作運煙的5輛車，有2輛來自總統府，經查車上未載有違禁品，事後已歸還總統府交通科；至於涉及用於運載未完稅香煙的3輛車，則屬於特勤車輛。黃又稱，所有車的派遣和調度均由侍衞室統一安排，就侍衞室督導不周之處將嚴懲。



黃指出，利用總統出訪超量訂購免稅煙的行徑，歷經多個警衞室時期，積習已久，但強調這是嚴重違失，也確實導致多數特勤人員沒有相關法治觀念，已嚴格落實相關法制教育，確保絕不能再犯。



台北地檢署周四指揮調查局新北市調處，前往華航桃園總部的「空中用品供應處」及「華膳空廚」執行搜索並扣押相關證，據知搜索仍在進行中。事件中與2名警衞官吳宗憲及張恒嘉接頭的華航窗口空品處業務黃姓小組長，周四移送檢方複訊時稱，國安局人員在總統出訪時「團購」行之有年，他都循例辦理。這次採購數量暴增，他遵照長官指示也只能處理備貨。



另檢察官周五下午首度提訊在押的吳宗憲到庭，以釐清詳情。吳下午1時25分已由台北看守所被押至台北地檢署，看起來精神還不錯。