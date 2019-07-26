少女深夜回家遭打暈綁走　獲巴士司機見義勇為救回

內地近期接連發生女子深夜遇襲事件。四川綿陽一名15歲劉姓少女，本月初深夜騎單車回家時，遭一名盧姓男子打暈並綁在一輛三輪車上，幸好被下班的巴士司機賴寧發現，賴寧立即上前與盧男搏鬥，並成功救下劉女。劉女的父母獲悉事件後，周三（24日）特意帶着女兒到巴士公司，向賴寧送上錦旗致謝。



事發於本月7日晚上11時許，劉女當時正騎共享單車回家，未料盧男突然撲出並推倒單車，然後拿出鋼管、電棒把劉女打暈，然後把劉女綁在一輛三輪車上。下班的賴寧及後經過現場時，聽到三輪車上傳出一聲「哎喲」，擔心發生交通意外，便上前查問，豈料心虛的盧男拿起鋼管施襲。賴寧用手臂擋下鋼管後，忍痛與盧男扭打在一起，扯下盧男的假髮，並大叫「救命」。



此時，兩名女子聽到賴寧的呼救，立即報警求助。賴寧隨後打倒盧男，並把他死死壓在身下。在賴寧提醒下，兩名女子拉開三輪車的窗簾，發現被五花大綁的劉女昏倒在車內。民警隨後趕到現場，將盧男帶回派出所，並把劉女送醫。盧男事後因涉嫌搶劫已被批捕。



據了解，劉女僅受輕傷，頭部的傷口縫了8針，但心內留下陰影，變得沉默寡言，家人正準備找心理醫生為她進行干預治療。劉女的叔叔受訪時大讚賴寧，稱︰「幸好遇到了見義勇為的賴師傅，不然後果真的不堪設想。」