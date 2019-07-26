省高院重審孫小果案　受查增均20人包括公職人員

雲南昆明黑社會組織首腦孫小果，21年前因強姦、故意傷害、尋釁滋事等多罪併罰，被判死刑。他卻憑着「警二代」的身份得以死裏逃生，出獄後明目張膽「重操舊業」，在當地經營夜店。該省掃黑辦周五（26日）通報，指案件查辦工作取得新進展，省高級人民法院決定依法對孫小果一案啟動再審。



昆明市中級人民法院在1998年對孫小果判處死刑，翌年省高級人民法院二審改判其死刑，緩期2年執行。至2007年，該院再審改判孫有期徒刑20年。不過法院認為，該院的再審判決認定事實及適用法律確有錯誤，應當予以再審，並在再審過程中對二審判決一併審查。



通報指，孫小果被判死刑後實際服刑12年零5個月。2018年7月，孫在李某邀約下，先後組織楊某光、馮某逸等7人到昆明官渡區一家卡拉OK，對王某濤等人進行毆打，致王某濤重傷二級。法院於今年3月決定逮捕孫小果後，警方隨即對孫在2010年4月刑滿釋放後涉嫌違法犯罪全面開展偵查，發現他及其團伙先後有組織地實施了聚眾鬥毆、開設賭場、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪，涉嫌黑惡犯罪。



通報又提及，孫小果案被查涉案公職人員、重要關係人已增至20人。其中在案件2007年的再審中，受孫小果之母孫鶴予、繼父李橋忠所託，省高級人民法院審判委員會原專職委員梁子安、田波涉嫌徇私枉法、受賄等嚴重違紀違法，二人分別於今年5月及6月被採取留置措施。另省司法廳原巡視員羅正雲等4人因違法幫助孫小果減刑，近日也分別被採取留置措施。



此外，省掃黑辦澄清網上有關孫小果家庭背景的傳聞，與當局掌握的情況不符。全國掃黑辦也強調已將孫小果案列為重點案件，實行掛牌督辦，並指案件不管涉及到甚麼人，都將堅決一查到底，決不姑息。