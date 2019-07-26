發射台：飛刀落街掟花盆　內地高空擲物歪風應監管

近期內地先後發生多宗高空擲物事件，造成人命傷亡。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，今集炮轟內地高空擲物隨時搞出人命，惟不少人仍然以身試法，從扔蘋果、磚頭到擲花盆、單車，甚至有狗隻從高空跌落街。最近更有人模仿電視劇《小李飛刀》，把刀飛落街，「攞人命較飛」。節目批評內地當局一直未立法監管，執法部門變相助長這股歪風。



最近於安徽合肥，有一名母親帶女兒喺屋苑玩耍，一把利刀突然從天而降，這把刀長約20厘米，豎直插在地面，兩母女當場嚇一跳。物業管理公司職員表示，平時有派人巡邏及張貼通告。有網民炮轟「刀手」喪盡天良，認為應按故意殺人未遂罪，重罰高空擲物的人，以儆效尤，保護居民安全。



類似事件時有發生，江蘇有三名小六男生從14樓天台掉石頭到街上，坐在嬰兒車的嬰兒「中招」，右腿被石頭擊中骨折，惟三名貪玩的男童只被警方批評教育，及共同賠償嬰兒家屬數萬元醫療費。而江西一個78歲老伯早前出入大廈門口時，就被高空飛墮的單車壓中，導致多處骨折，腦出血不治，扔單車到街上的男住戶被捕，但當局卻遲遲未提出檢控。



高空擲物歪風屢禁不止，輕則令人頭破血流，重則癱瘓、喪命，然而血淋淋嘅教訓尚未喚醒國民自律和自覺意識。由於內地多數樓宇外圍並無安裝高空攝錄鏡頭，造成搜證困難，有受害者遇天降橫禍，亦無法找到肇事戶主，被迫打官司，把整幢大廈業主及租戶告上法庭。



內地當局一直未有立法監管高空擲物，倘若肇事者高空擲物後，未對他人造成傷害就毋須受任何處罰，執法部門變相助長這股歪風，難怪有網民建議，直接將高空擲物嘅行為列入危害公共安全罪，以收阻嚇之效。



讀者欲觀看《發射台》全部內容，方法非常簡易。已安裝東網APP的讀者，只要登入東網APP，點選右上方的《電視》Icon，進入頁面後選擇左邊的「時事」分類，再點選各集節目，影片就會自動播放，更可一氣呵成觀看多集節目。



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