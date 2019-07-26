12政府部門聯推「豬十條」　穩定港澳生豬供應

非洲豬瘟疫情在內地持續肆虐，廣東12個部門周四（25日）聯合印發《關於印發我省促進生豬生產保障市場供應十條措施的通知》（下稱《通知》），要求做好促進生豬生產保障市場供應的各項工作，並部署10項措施，同時促廣州、深圳、東莞等生豬主銷區主動對接主產區，建立相對穩定的供銷關係，以及加強供港澳生豬指定應急運輸通道生物安全監管。



受非洲豬瘟等因素影響，今年豬價一路上漲，據農業農村部數據顯示，豬肉批發市場每月均價每公斤達21.59元（人民幣‧下同，約24.5港元），環比上升4.7%，同比高29.8%，且預計下半年豬肉需求會繼續趨緊。



此番廣東出台的「豬十條」有多項措施引起關注，如要求實行生豬生產紅線制度，規定全省生豬出欄規劃目標為今年3400萬隻，明年為3300萬隻。此外還包括落實生豬產業發展用地，依法依規劃定畜禽養殖禁養區；強化生豬生產扶持政策，要求金融機構不得對生豬養殖場戶、屠宰加工企業等盲目停貸、限貸；嚴禁餐廚剩餘物餵豬，建立健全餐廚剩餘物收運、處理全鏈條有效監管機制等。該省亦將安排8000萬元（約9255萬港元），獎勵清理整合撤併小型屠宰廠點和培育標準化屠宰企業的地市政府。



價格方面，《通知》要求保障港澳生豬及產品供給穩定及安全；各級加快制定凍肉儲備調控方案，擴大各級凍肉儲備規模，穩定豬肉市場供應。