氣化廠巨爆釀15死　應急管理部︰冷箱洩漏未及時處理

河南三門峽義馬市氣化廠日前發生大爆炸，造成15死、16人重傷。內地應急管理部周四（25日）通報，指經初步調查，事故直接原因是空氣分離裝置冷箱出現洩漏，但廠方早已知道但未有及時處理，結果引發「砂爆」（低溫液體急劇蒸發時，冷箱外殼被撐裂，氣體夾帶珠光砂大量噴出的現象），繼而引發冷箱倒塌，導致附近液氧貯槽破裂，令周圍可燃物在液氧或富氧條件下發生爆炸。



通報指，此次事故曝露出氣化廠安全意識、風險意識淡薄，裝置洩漏後處置不及時，設備、生產過程管理存在安全漏洞，工廠設計佈局不合理等問題。當局要求各地吸取事故教訓，舉一反三，強化風險排查管控，加強危化品企業安全生產工作，防範重大事故再發生。



當局要求各級應急管理部門要嚴格執法檢查危化品企業，發現有企業設備帶病運行，要立即責令停產處置；各級應急管理部門亦要在8月底前，對區內危化品企業負責人進行法制意識、風險意識和事故教訓的警示教育。；各企業亦要高度重視設備專業管理，從源頭優化設備設計選型，同時加強化工過程的安全管理，做好高溫季節風險評估，提高安全水平。