20多歲女染基孔肯雅熱　台今年首宗本土病例

台灣的衞生福利部疾病管制署（下稱疾管署）公布當地今年首宗本地基孔肯雅熱確診病例，患者為居住於新北市土城區永寧里的一名20多歲女性。目前患者症狀已改善並在家隔離，相關接觸者無疑似症狀。



疾管署表示，患者周日（21日）起持續出現發燒、關節痛、頭痛及紅疹等症狀，次日驗出對基孔肯雅熱呈陽性反應。她近期未出境，其住所及主要活動的土城區埤塘里，為外籍民工活動聚集地。另患者自稱於埤塘里活動時曾被蚊咬，感染源待進一步調查釐清。



在這之前，台灣共發現16宗基孔肯雅熱確診病例，全部為境外移入個案，感染國家分別為緬甸6示、馬爾代夫4宗、印尼2宗，泰國、菲律賓、馬來西亞及印度各1宗。自2007年10月該病被台灣列入法定傳染病以來，今年境外移入病例宗數為歷年最高。



疾管署指出，基孔肯雅熱與登革熱同樣經由帶有病毒的白紋伊蚊或埃及伊蚊叮咬感染，潛伏期一般為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，症狀包括突然發燒、關節痛、頭痛、惡心、疲倦、肌肉疼痛等，約半數患者會出疹，大部分1周內自行痊愈。