韓國瑜妻子祖墳涉違佔地　農田水利會︰追徵土地使用費

台灣高雄市長韓國瑜早前勝出國民黨黨內初選，將代表該黨出戰明年1月的總統大選，惟韓妻李佳芬在雲林縣西螺埔心的祖墳，近日被檢舉違法佔用農地。該縣政府民政處周五（26日）證實事件，並表示已要求主管機關調查釐清；土地出租人雲林農田水利會則表示，已追徵土地使用費。



縣政府民政處副處長陳良駿指，該處周二（23日）晚接到匿名檢舉，稱李佳芬祖墳涉嫌違法設置墳墓，翌日已要求主管機關西螺鎮公所實地查處及釐清事件。擁有土地所有權的雲林農田水利會財務組則指出，是李佳芬的胞弟、水利會委員李明哲主動承租土地，每年繳租3萬多元（新台幣‧下同，約7600港元），可承租至2023年12月。



該會進一步指出，透過地籍資料才知道已設10多年的李家祖墳設在水利會的土地上，李明哲也主動承租，他們亦已追徵達10多萬元（約2.55多萬港元）的5年土地使用費。西螺鎮公所則表示，李家祖墳的設置時間，比規定農地或建地不得有殯葬等的殯葬管理條例新頒布時早了2年，不過李家在設墳時未有申請，該所下周四（8月1日）將與相關部門實地釐清疑點。