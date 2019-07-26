冀月賺過百萬人民幣　東南亞電訊詐騙集團跨境賣銀行卡

內地警方近日在破獲一宗橫跨27省市的銀行卡境外詐騙的特大犯罪網絡，逮捕以25歲蔣姓男子為首的631名疑犯，繳獲逾1.1萬張銀行卡，1886個公司戶口。警方表示，蔣男在廣西憑祥成立速遞公司，收集銀行卡後，運往越南和菲律賓，流入境外電訊詐騙組織中。蔣男曾訂立一個月賺取100萬（約113萬港元）的目標。



涉案省市為廣西、廣東和河南等地，蔣男表示，該組織以幾百至幾千元（人民幣‧下同）招募民眾開辦銀行卡，再以數倍的價錢售予境外組織，「別人會將卡郵寄到租住單位內，收到貨就會運出國」。另一疑犯表示，應聘的大多是好食懶做不想工作的年輕人。



警方調查發現，該批銀行卡多被用作詐騙收取贓款之用；另在廣東廣州和深圳等地，有一批買賣銀行卡的中介人，設立空殼公司，到銀行開設公司戶口，辦理銀行卡，然後以2000元（約2273港元）賣予該組織。



廣西警方負責人表示，在收網行動中共搜獲銀行卡、電話卡等合共27箱、重約220公斤，蔣被捕時其中一個銀行戶口有約30萬元（約34萬港元）存款。