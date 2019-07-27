大媽買6張火車票讓孩子睡覺惹議　網民︰用錢霸座

內地鐵路車票自推行實名制以來，「霸座」事件幾乎無日無之。惟近日一宗發生在黑龍江哈爾濱的「霸座」事件，卻激發網民分成兩派激烈討論。事緣於周四（25日）有網民爆料，指一名大媽帶兩名孩子乘坐長途火車時，因買不到臥鋪，只好買了6張硬座連位，讓孩子躺下休息。事件連日來高鋸熱搜榜前列，有網民質疑這是「用錢來霸座」，亦有網民同情「當媽也不容易」。



從網傳短片可見，大媽當時被多名乘客「圍攻」，情急之下只好展示自己的6張車票，指自己因買不到臥鋪，才出此下策，其他乘客頓時無言，而大媽則氣沖沖的坐下來。有在場旅客透露，大媽「人挺好」，雖然買了6張車票，但看見有需要的旅客時，亦會給旅客讓座，直到孩子實在累了，才讓孩子休息。然而無座的乘客見狀，便質疑大媽的行為，才把大媽「逼急」了。



事件引起網民討論，有網民認為，大媽既然付了錢，座位理所當然是她的，不應算是「霸位」；亦有網民認為，大媽只有3個人卻買6張碼，「行為本來就是不對，這是公共交通工具」；但有網民提出︰「當媽不容易啊，一人帶着倆孩子，不能給點同情嗎？」



事件另一爭議點，就是在實名制下，大媽為何能買到6張火車票。對此，鐵路售票員表示，大媽只要購票時手持6張身份證，的確能買到6張連位硬座車票，但其做法不符合規定。另有律師指出，乘客實名買票後沒有乘車，意味着乘客與鐵路方解除合同關係，女子不享有其他車票的權利。惟有網民提出質問︰「乘客主動讓座，受讓者是否犯法呢？」