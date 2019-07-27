不法商販被揭用草酸洗小龍蝦　專家︰過量服食可致命

每年5月至10月都是小龍蝦當造的時節，惟港人北上享受美味的同時，亦要注意衞生！內地傳媒近日揭發廣州的水產市場內，有不法商販利用潔廁液主要成份的草酸，來清洗小龍蝦，業甲更稱之為「洗蝦粉」。但專家指出，草酸含有一定毒性，對人體危害極大，有可能會破壞人體免疫系統。



內地記者日前在廣州的水產市場內，發現有商販用一種「神秘物質」，能瞬間把小龍蝦洗乾淨。記者隨後在市場內購買了一盤未經清洗的小龍蝦進行實測，發現浸泡過小龍蝦的清水，會變得骯臟腥臭，飄流着大量雜碎，惟只要把小龍蝦放到「神秘物質」，清洗後的小龍蝦會變得比用清水浸泡的更為乾淨。然而經檢測，該種「神秘物質」竟是草酸。草酸是國家明令禁止作為食品添加劑，一般只用於清潔洗手間、坐廁、洗手盤等地方。



專家更指出，草酸含有一定毒性，過度吸入對人體損害極大，不但會破壞人體免疫系統、消化系統，嚴重更可致命。惟「洗蝦粉」在內地可謂禁之不絕，只要在網購平台輸入「洗蝦粉」、草酸等字眼搜索，便可尋獲相關產品，且價格便宜。



早前在陝西西安的水產市場，就曾揭發有商販在凌晨時分偷偷使用「洗蝦粉」，且有被草酸洗過的小龍蝦，流入當地生鮮店出售。專家提醒，顧客購買小龍蝦後，應先用清水浸泡一段時間，可有效減少草酸殘留。