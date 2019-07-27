台青年輕生人數增　調查指或與網癮有關

網絡已成現代人生活不可或缺的必須品，對部分青年而言，虛擬世界更可讓他們找到成就感，但過度沉溺反而影響其學業及身心發展，成為社會邊緣人，更有人因此而自尋短見。據顯示，台灣去年有220名24歲以下的年輕人自殺身亡，死亡率比前年增加，部分原因竟與手機有關。



有案例指出，因家長沒收手機，無法上網打機而憤而輕生。台自殺防治中心日前針對上網成癮作出調查，1100名的受訪者中有10.6％發現對上網成依賴；有逾6成癮者患有精神疾病，4成7人近1周內曾欲自殺，2成3人過去曾嘗試自殺。



目前在台就讀大學的唐梓菱表示，他曾沉迷於網絡遊戲，每天只顧「打怪」、

「破關」，試過多天不出門、日夜顛倒。至後來被父親拉到工廠幫忙，又參加球隊令他減少在網絡時間；另加上現時半工讀，使網遊成為他課餘消遣。



而今年就讀中二的李小曦，課後會專注玩手機，她承認在無法上網時會感到焦

慮、不安、情緒低落；李更試過因沒做完功課不能上網，遂與母親發生衝突，後者決定送她至學校住宿，因手機需交由校方保管，才讓小曦不再沉溺上網。



從事電影行銷的林先生有兩名兒子，其就讀高中的大兒子因沉溺網遊，學習成績下跌，遂阻止對方玩網遊，未料對方沒手機上網就感到焦慮，導致父子關係

緊張。而讀小學的小兒子，放學也會跟父母要手機玩遊戲，須與他約法三章，否則就沒完沒了，沒有節制。



自殺防治中心在整理上網成癮與自殺之間的書籍與論文時，發現青少年與年輕人是過度上網的高風險群，且年紀愈輕成癮風險愈高；同時愈容易有心理疾病，如失眠、憂鬱、自卑程度高。



有專家指出，家長除要注意孩子的上網時間外，也要過濾他們所接觸的資訊，但避免以太激烈的方式來限制，應先以勸導的方式來進行，否則會弄巧反拙。在已到來的暑假中，家長可與孩子一起規劃生活與上網時間，共同從事的戶外休閒活動等，同時了解孩子在校人際相處情況，多作出關心與溝通。



東網駐台記者郭良傑報道