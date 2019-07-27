暗戀10年未忘情　醉漢潛女神家「偷看」被拘

愛情總會令人盲目，得不到的愛情更容易叫人瘋狂。家住上海的男子林諾暗戀大學女同學林娜10年，始終未能鼓起勇氣表白，卻在周日（21日）凌晨借着酒勁，暗入潛入林娜家中「偷看了她一眼」。林娜事後發現家中曾被人闖入後報警，最終林諾被警方拘捕。



案發於周日凌晨4時許，林娜在家中睡覺時，因廚房傳出異響而驚醒，準備起床查看時，聽到客廳傳出腳步聲，且逐漸向臥室靠近，嚇得大叫救命，結果對方未有強行闖入臥室，而是奪門而逃。警方其後到場調查時，發現家裏並無財物損失，甚至連放在客廳的銀包亦未被拿走，令接警民警一頭霧水。



警方後來翻查附近閉路電視後，鎖定一名白衣男子涉案，並在2天後在浦東區將白衣男拘捕。到林娜接獲警方通知，前往辨認疑犯時，她才驚覺對方是自己的大學同學林諾。



林諾被捕後供稱，自己暗戀林娜已10年，案發前一天晚上，與數名同學聚餐時，眾人無意間又提起他暗戀林娜的事，加上他喝了不少酒，一時頭腦發熱下便想偷偷看林娜一眼，並無惡意。由於深怕在林娜心中留下不良印象，他酒醒後亦不敢自首，本想待事情「就這樣過去」，惟最終亦被警方拘捕。



目前，林諾因涉嫌非法侵入他人住宅，被警方依法刑事拘留。