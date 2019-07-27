邊聊天邊做1000次深蹲　女大生與閨密雙雙入院

三五知己眾首一堂，總會做傻事！重慶19歲大二女生小唐（化名）日前與好友小麗視像通話時，竟相約一起做1000次深蹲，結果事後兩人雙雙入院，病因正是運動過度引起橫紋肌溶解症。內地傳媒記者近日前往探訪小唐時，小唐經已康復，惟她說起這段經歷仍心有餘悸。



小唐透露，她本月11日晚上與小麗視像聊天時，兩人突發奇想，決定一邊聊天一邊做深蹲，不知不覺2人做了2、3小時後，感到有些疲憊才罷手，惟已做了1000次深蹲。兩人事後均覺得肌肉酸痛，但認為是運動後的正常反應。



未料到了13日上午，小唐起床後發現雙腿不但酸痛，且不能彎曲，如廁時又發現尿液變成茶色，連忙叫男友陪她到醫院檢查。小唐在重慶市急救醫療中心檢查後，數據讓醫生大吃一驚，其肌紅蛋白數值「爆錶」，超過檢查儀器3833的最高值（正常人只有70至80），肌酸激酶數值更是高達204666（正常人數值只有18至198），情況十分罕見。



醫生坦言，橫紋肌溶解症很可能引發腎衰竭，幸小唐年輕，身體代謝快，結果小唐被送進深切治療部，在保護內臟器官的前提下進行了補液後，情況才見好轉。小唐數日後致電小麗訴苦，才知小麗當天出現相同症狀，也住進醫院。小唐事後表示︰「下次再也不敢胡亂鍛煉了，想想挺後悔的。」